مصدر ملكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ كايت ميدلتون

ميرنا وليد - بيروت - أكد مصدر ملكي أن الأميرة كايت ميدلتون خضعت لجراحة خطيرة في البطن، ولكن حالتها الصحية لا تستدعي القلق، وكشف أنه ينتظرها برنامج محكم للتعافي سواءً بالمستشفى أو بالمنزل.



وتحدث المصدر الملكي لمجلة "People" قائلاً: "يبدو الأمر خطيراً مع طول الوقت الذي تستغرقه، لكنها في أيدٍ أمينة وستحظى بالكثير من الرعاية والدعم في المنزل وهي شابة قوية، أنا متأكد من أنها سوف تعود أفضل من السابق".

ولفت المصدر المقرب، إلى أنه من المنطق استغراق الوقت اللازم للشفاء والتعافي، وعدم التسرع في العودة لمزاولة النشاطات بينما لم تتعاف أجسادنا بصورة كاملة.

وأضاف: "هذا مثال رائع للجميع، حيث يُطلب من الناس غالباً العودة إلى العمل في أقرب وقت ممكن، الأمر الذي قد يكون ضاراً، ومن الجيد لنا جميعاً أن نراها تأخذ الوقت الكافي وتتعافى بشكل صحيح ثم تعود، يمكننا جميعا أن نتعلم من ذلك".