"تعالوا نحلم".. احتفالية بوادي النطرون لأقباط مصر في أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - يقيم برنامج المرأة الفاضلة التي تقدمه الإعلامية إيفت إسحق البياضي بقناة الكرمة احتفالية كبرى تحت عنوان "تعالوا نحلم" تم توجيه الدعوة لكل ممثلي الكنائس المصرية الثلاثة الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، وبعض الشخصيات العامة من كل المصريين للمشاركة، باعتبار أنه عمل وطني لمساندة الدولة المصرية، وذلك الجمعة القادمة ببيت الواحة بوادي النطرون، تحت رعاية المجلس العام للكنائس الرسولية في مصر برئاسة القس ناصر كتكوت الرئيس العام.

ممثلو الكنائس يشاركون المرأة الفاضلة الاحتفالية في دعم الدولة المصرية

وصفت البياضي الإحتفالية بأنها تعتبر الأولي من نوعها التي يقيمها برنامج متخصص في شئون المرأة الروحية لعمل وطني قومي لكل المصريين، كما أنها إحتفالية تأتي في إطار دعم المواطن المصري وتكريس مفهوم حب الوطن لديه وهو الأمر الذي يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الإشارة إليه في كافة المناسبات، بعبارته الشهيرة "حبوا بلدكم".

نبهت إيفت إسحق البياضي إلى أن الاحتفالية تأتي في إطار مبادرة مقدمة من المصريين في أمريكا بهدف ترسيخ قيم المحبة والترابط بين المصريين، وإبراز جهود القيادة السياسية في دعم وحفظ ومساندة الدولة المصرية، في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي.

تتضمن الإحتفالية كلمات من رجال الدين وشخصيات عامة وأيضا أنشطة رياضية للكبار والأطفال، وألعاب ترفيهية وفقرات اجتماعية وروحية.