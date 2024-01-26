بالفيديو: أنغام تعلق على حصولها على الإقامة الذهبية في السعودية

أعربت الفنانة المصرية أنغام عن سعادتها الغامرة بحصولها على الإقامة الذهبية في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد حفلها الناجح في موسم الرياض.

وقالت أنغام في تصريحات عقب انتهاء الحفل: “شكرًا للسعودية وشكرًا على الإقامة الذهبية، شرف كبير ليا إني أخد الإقامة الذهبية في المملكة”.

وأضافت: “ولو إني بشوف إني بنت من بلدهم وعمري ما حسيت إني غريبة عن البلد ولا أهلها”.

وتابعت: “تقدير المملكة واحترامها للفنانين خصوصًا الفنانين المصريين على رأسي وعلى رأسنا كلنا، وشرف لينا”.

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