مني زكي تتحدث عن الفلسفة وراء فكرة فيلم رحلة 404

ياسر رشاد - القاهرة - تحدثت الفنانة مني زكي عن الفلسفة وراء فكرة فيلم رحلة 404 قائلة: «ربنا الأعظم مننا كلنا بيغفر فالمفروض الناس كمان لا تحكم عليكي ولا تصدر أحكام يعني أنا دي وجهة نظري والفلسفة اللي ورا الفيلم فكرة الذنب وإحساس الشخص بالذنب وتساؤلاته جواه هل هيتغفر له ولا لا، فدي الفلسفة ورا حدوتة الفيلم اللي متقدمة.. وأنا في الحقيقة طبعا بغفر وأكيد بتمنى أي حد غلطت في حقه يغفر لي، وأنا مع إني أغفر ويتغفر لي».

كشفت النجمة منى زكي رأي زوجها النجم أحمد حلمي فى فيلمها الجديد "رحلة 404" قائلة: «حلمي مبسوط من الفيلم جدا ومعجب بيه وهو راجل محترم، وهو من أول ما اتجوزنا بيساند وبيفهم يعني إيه المرأة بتكون متضايقة من حاجة وهو بيحب ينصر المرأة بشكل عام، والطريقة اللي بيتعامل بيها مع مامته وأخته بيبين احترامه».

مني زكي وأحمد حلمي

وكشفت الفنانة منى زكي رأيها فى المخرج هاني خليفة مخرج فيلمها الجديد “رحلة 404” قائلة: «مخرج كبير جدا وبحبه أوي عالمستوى الإنساني والفني وبيركز في التفاصيل والنتيجة اللي طالعة دي هي رؤية هاني في الدور والفيلم، صحيح كان معانا ورق مكتوب حلو أوي لمحمد رجاء لكن هاني خليفة له رؤية مميزة وتدخله في أدائنا كممثلين هو اللي طلع الشحنة القوية دي وأنا بحبه وأتمنى ما يقعدش في البيت والوسط بيفتقده».

وكانت كشفت النجمة مني زكي تركيبة شخصية غادة التي تلعبها فى فيلمها الجديد "رحلة 404" مؤكدة أنها لها علاقة بردود أفعال الناس عندما تقع في الخطأ، وكيف لجأت لربنا وشكوكها هل ربها تاب عليها أم لا، هذه التساؤلات موجودة عندنا كلنا كبني آدمين بغض النظر عن أخطائنا، فهي تدور في خيالنا هل ربنا سامحنا أم لا، أم مازلت محتاجة لبذل مجهود أكبر ليغفر لي.

وعن اختيار الأزياء، قالت: "معنا في الفريق مروة عبد السميع الاستايلست وهي التي توصلت مع هاني خليفة إلى شكل الشخصية، ووافقت على كلامهم لأني أحب الخروج من منطقة أماني وهذا حلو للفنان ليخرج منه شيء مختلف.

وكانت كشفت النجمة مني زكي كواليس تعاونها مع المخرج هاني خليفة فى فيلمها الجديد “رحلة 404” الذي يعرض حاليًا فى السينمات.

حيث أكدت مني زكي قائلة: "هاني خليفة شاطر جدا مع الممثل ومخرج كبير، وتحديداً في توجيهاته للممثل، وأعتقد بسبب حبه للتمثيل بيخليه قادر انه يساعدك وتوجيهاته كانت الأساس بالنسبالى وأنه عاوز شخصية غادة تتشاف ازاى ولما تواجه صعوبات في الفيلم هتواجهها ازاى، فكان النصيب الأكبر من التحضيرات للأستاذ هاني خليفة، وهو عنده خبرة كبيرة ".

وكانت قررت النجمة منى زكى تلبية طلب شاب من ذوي الهمم بالتقاط صورة تذكارية برفقته في عرض فيلمها الجديد “رحلة 404” الذي أقيم بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم “رحلة 404”، بطولة النجمة منى زكي، بوسترات منفردة لكل أبطال العمل وضيوف الشرف المشاركين به.

وتصدرت النجمة مني زكي البوستر التشويقي لفيلم "رحلة 404" -القاهرة مكة- سابقا، ومن المقرر طرح العمل في دور العرض السينمائية المختلفة 25 يناير، والدول العربية 1 فبراير المقبل.

أحداث "رحلة 404"



تدور قصة فيلم "رحلة 404" حول غادة التي قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟.



أبطال رحلة 404



فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

من جانبها أبدت النجمة منى زكى سعادتها بإعلان طرح فيلمها "رحلة 404" في دور العرض.

واضافت مني زكي: "سعيدة بالرحلة الطويلة التي قمت بها مع هذا الفيلم الذي أحبه بشدة، فهي بالفعل رحلة بدأت منذ سنوات عندما عرض على وقت تصوير مسلسل "آسيا" تحديدا في عام 2013".

وأوضحت منى زكى: "لم يكن مقدرا لي تقديمه وقت عرض علىَ في البداية، ولكني وقعت في حب الفيلم من أول قراءة للسيناريو، والطريقة التي يتم حكي الفيلم بها، والشخصية والحدوتة التي تستمر خلال 3 أيام، فهناك إحكام في سرد التفاصيل بطريقة تجذب من سيشاهده، ولذلك قررت تقديمه بعد ذلك".