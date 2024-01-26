عمرو دياب يعلن عن مفاجأة جديدة لجمهوره بما خصّ ألبومه الجديد “مكانك”

أعلنت أنغامي (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ:ANGH) عن تفاصيل الحفل الأوّل من جولة ألبوم “مكانك” للفنان عمرو دياب. يشكّل هذا الحفل مرحلة جديدة من الشراكة الحصرية بين أنغامي وعمرو دياب تهدف لتقديم تجربة موسيقية استثنائية لعشاق الهضبة في المنطقة.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل الأوّل للجولة في الثاني من آذار/مارس القادم في الاتحاد أرينا جزيرة ياس، أبوظبي، الوجهة الترفيهية الأكبر في المنطقة. ومع اقتراب موعد الحفل، تتزايد درجة الحماس ومن المتوقع أن يجذب الحفل جمهوراً كبيراً ليخلق لحظة موسيقية غير مسبوقة وأجواء فريدة تكتمل مع إيقاعات أغاني الهضبة.

وكانت أنغامي قد أعلنت في خلال الشهر الماضي، عن إصدار ألبوم “مكانك” حصرياً على منصتها ضمن حملة ترويجية شاملة عبر التطبيق والتغطية الإعلامية، على أن يتبعها سلسلة من الحفلات والفعاليات الموسيقية في مختلف أنحاء المنطقة.

تنطلق الجولة، من إدارة وتنفيذ أنغامي سبوت لايت، القسم المخصص للفعاليات الموسيقية الحيّة في أنغامي، تزامناً مع تحقيق الألبوم أرقاماً قياسية وتصدره الجداول الموسيقية على أنغامي، ليصبح الألبوم الأسرع استماعاً في تاريخ المنصة. وسيشكّل الحفل القادم بداية لحقبة جديدة وتجربة ترفيهية مميزة تجمع أفضل ما في عالم الموسيقى.

بعد تحقيق ألبوم عمرو دياب الأخير نجاحاً تخطّى التوقعات، من المتوقّع أن تُباع تذاكر الحفل القادم في أبوظبي بالكامل وذلك عبر المواقع الرسمية للحدث.