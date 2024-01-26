سعد رمضان يحقق رقماً قياسي بأغنيته "عندا شي" بعد يومين فقط على طرحها

ميرنا وليد - بيروت - تحقق أغنية سعد رمضان الجديدة "عندا شي" نجاحاً كبيراً بعد إنتشارها الواسع بين الجمهور حيث تقترب الاغنية من كسر حاجز النصف مليون بعد يومين فقط من طرحها على يوتيوب، و حققت الأغنية 482 ألف مشاهدة.



"عندا شي" من كلمات وتوزيع موسيقي نبيل خوري، ألحان جورج قسيس، ميكس وماستر إيلي بربر، والكليب من غخراج شهاب شهاب، ظهر فيه سعد رمضان إلى جانب الطفلة نايا شريف، وهو يوجه كلمات الأغنية إليها ويلعب معها، وفي أحد المشاهد تقوم بقص شعره.

وكان نشر سعد رمضان، صورة له عبر حسابه، وعلق: "أول مرة بشيل اللحية من 15 سنة أو أكتر، وترك المتابعين يصوتون له بقوله : "اللحية ؟؟؟ ولا بلا اللحية؟ "، وصوت أغلبية المتابعين " باللحية ".