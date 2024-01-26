شاهيناز العقاد: وقعت في حب "رحلة 404" كمتفرجة وأتحمس للقضايا الإنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت المنتجة شاهيناز العقاد إن قصة فيلم "رحلة 404" هي التي حمستها للمشاركة في إنتاجه، بعدما عرض عليها المنتج محمد حفظي السيناريو، وفور إنتهاءها من قراءته تحدثت إليه عبر الهاتف وأبدت موافقتها.

وتابعت في تصريحات صحفية على هامش العرض الخاص الذي أقيم للفيلم مساء الأربعاء الماضي: "الفيلم يتميز بأنه شديد الإنسانية، ويعيد لأذهاننا السؤال الخاص بهل الإنسان الذي نراه شريرا هو جاني أم مجني عليه".

ونفت شاهيناز أن يكون حماسها فقط في إنتاج الأفلام للأعمال التي تتناول القضايا الخاصة بالمرأة، موضحة أن البعض يعتقد ذلك لأن المجتمع يرى ويعلم أن المرأة مظلومة في الكثير من القضايا والموضوعات، لكن بشكل عام أنا أتحمس لتقديم أي قضية إنسانية.

وعادت شاهيناز للتحدث عما لمسها في الفيلم، وهو أنه يؤكد فكرة أن ليس هناك شخص سيء بشكل كامل، أو طيب بشكل كامل، الكل في حالة تغير دائمة: "ما كنا نعتقد أننا لا نستطيع العيش بدونه أو كنا هنموت نفسنا عشان يتحقق، النهاردة بنقول عليه إيه التفاهة دي، الإنسان عندما يكبر تتغير قناعاته وأفكاره".

واختتمت مؤكدة أنها وقعت في حب الفيلم كمتفرجة وأنه خرج بصورة أفضل مما كانت تتوقع: "الفيلم اتعمل على أكمل وجه، ويهمني يكون ممتع، وهو حقق هذا القدر من الامتاع ويا رب يعجب الناس".

"رحلة 404" تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، محمد علاء، خالد الصاوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، حسن العدل، رنا رئيس.

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