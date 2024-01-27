بالفيديو- حورية فرغلي تقع عن ظهر الحصان: أصعب لحظة في حياتي

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية حورية فرغلي مقطع فيديو كشفت من خلال عن موقف قاسٍ، وأصعب لحظة في حياتها.



وشاركت حورية فرغلي متابعيها، عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو يظهر من خلاله فتاة تسقط عن ظهر الخيل، ويسقط الخيل فوقها بحادث قاسٍ ومأساوي.

وأرفقت حورية مقطع الفيديو بتعليق، أوضحت فيه أن أصعب لحظة في حياتها هي لحظة السقوط عن ظهر الخيل بطريقة قوية أسفرت عن اصطدام قوي بالأرض.

وكتبت حورية في تعليقها: "أصعب لحظه في حياتي لما وقعت من على الحصان".

وعلى صعيد آخر، كان فرغلي قد أعلنت أنها لن تشارك في فيلم "ديجافو"، الذي كان من المقرر أن تبدأ في تصويره خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت حورية أن سبب عدم مشاركتها هو عدم وجود مصداقية من قبل القائمين على هذا العمل في التعامل معها على حد تعبيرها.

وقالت حورية في تعليق نشرته عبر حسابها الرسمي: "السلام عليكم خبر هام جداً، اعتذار رسمي عن فيلم "ديجافو"، لعدم المصداقية في التعامل".

