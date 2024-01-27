أصالة تهدي أغنيتها الجديدة "صندوق" لروحها وأحلام تعلق: "أنت هدية لروحنا كلنا"

ميرنا وليد - بيروت - أهدت الفنانة السورية أصالة أغنية "صندوق" التي أطلقتها أمس، إلى روحها، وأكدت أنها عبرت عن ما يدور بمشاعرها من خلال الأغنية.



ونشرت أصالة عبر حسابها الرسمي صورة لها، وأرفقتها بتعليق، قالت فيه: "نقيت هالأغنية كهدية لروحي اللي بحاول بشتى الطرق داريها وطبطب عليها عشان توصلكم مثل ما بدي ياها تكون تعين وتفرح وتطبطب.. سوريا بصوتي موجودة بلغتي باقيه ما زاحت.. وهالأغنية من كتر ماحبيتها غنيتها مرات ومرات ومن أستوديوهات ببلاد مختلفة".

وأضافت أصالة: "وكل مرة كنت عم غنيها بطريقة، ولما سألت حالي على شو بصوتي عم دور عرفت بدي يكون مجروح بس فيه كتير أمل ما فيه يأس قد ما فيه صبر مو مخذول من ناس قد ماكتار أنصفوه فيه طفولة قد ما فيه نضج وبكل هالمشاعر غنيت".

وعلقت الفنانة الإماراتية أحلام على تغريدة أصالة قائلة: "أنت هدية لروحنا كلنا كم يبهرني اختيارك للأغاني اللي تكمل مسيرتك العظيمة، شكراً لإنك بينا، ولمستني الأغنية بشكل كبير وصحيت أيام الطفولة عندي أحبك صولا القلب".

يذكر أن أغنية "صندوق" هي واحدة من أغنيات النصف الثاني من ألبوم أصالة "لحقت نفسي".

