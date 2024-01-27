شاهد رزان عبدالله تتعرض لحريق شعرها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها

فوجئت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي رزان عبدالله، باحتراق شعرها أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 25.

ونشرت عبدالله مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق “سناب شات”، وهي تحتفل برفقة أخواتها وأصدقائها بعيد ميلادها. وأثناء تصويرها اشتعل الجزء السفلي من شعرها، مما أثار صدمتها.

ورصد الفيديو ردة فعل عبدالله، حيث قالت: “خراب شعري، ليش ما نبهتوني إني قاعدة أقرب من الشمعة، شعري انحرق”.

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