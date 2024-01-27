بعد إجرائه جراحة في الفم.. زوجة خالد الصاوي تكشف حالته الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسببت مقدّمة برنامج “أسرار النجوم” إنجي علي في حالة من القلق بين جمهور الفنان خالد الصاوي، بعد أن أعلنت اعتذار الصاوي عن الظهور معها في البرنامج بسبب تعرضه لأزمة صحية طارئة وإجرائه جراحة عاجلة.

وقالت إنجي: “كان المفروض ينورني الفنان والنجم الكبير خالد الصاوي هو كان جاي لكن أمس للأسف الشديد تعرض لحالة طارئة ولآلام شديدة في أثناء تصوير مسلسله وللأسف الشديد راح عمل عملية في الفم”.

وأكدت إنجي علي أن خالد الصاوي حالته الصحية حاليًا في تحسن وتحت الملاحظة الطبية، مشيرة إلى أنه سيعود لاستكمال تصوير مسلسله الجديد بعد المتابعة مع طبيبه المعالج، الذي يشرف على حالته الصحية.

وكشف مي كٌريم، زوجة خالد الصاوي، عن تفاصيل الجراحة التي خضع لها زوجها مؤكدة أن زوجها حالته الصحية جيدة، وأنه يعاني من مشكلة في الأسنان، الأمر الذي استدعى خضوعه لعملية جراحية بسيطة لتركيب ضروس.

وقالت زوجة خالد الصاوي: “خالد صحته جيدة، ولكنه خضع لعملية بسيطة لتركيب ضروس”، موضحة: “كان كل ما يركب طربوش بيقع، وركب الضروس بشكل عملية جراحية يوم الأحد الماضي.

وأضافت: “أخذ راحة من التصوير لأنه لا يستطيع القدرة على الكلام، وهيرجع للتصوير خلال يومين، لكن معندوش أي نوع من أنواع الوعكة الصحية نهائي”.

يُذكر أن فيلم “ليه تعيشها لوحدك”، هو آخر أعمال خالد الصاوي، والذي يشارك في بطولته مع الفنان شريف منير، ويضم أيضًا كلاً من سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، مؤمن نور، خالد عليش، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، تأليف أحمد عبد العزيز، وإخراج حسام الجوهري.