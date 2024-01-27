“لأول مرة في التاريخ”.. فيلم محمد إمام “أبو نسب” يعرض بهذا البلد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان محمد إمام لجمهوره عن مفاجأة حول فيلمه الجديد “أبو نسب” والذي يعرض حالياً بدور العرض في مصر وعدد من الدول العربية والأوروبية.

ونشر إمام على حسابه الخاص على إنستغرام” بوستر الفيلم ليعلن من خلاله عن عرضه في دولة إيطاليا ليكون الفيلم العربي الاول الذي يعرض في سينمات إيطالية، وكتب قائلاً: “لأول مرة في التاريخ فيلم عربي يعرض في سينما إيطاليا”.

وكان محمد لإمام قد أعلن في منشورات سابقة عن عرض الفيلم في عدة دول عربية وأوربية منها السعودية والإمارات والكويت وسويسرا وغيرها من الدول.

الجدير بالذكر أن فيلم “أبو نسب” بطولة محمد إمام، ويشاركه في البطولة: ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويجمع فيلم “أبو نسب” محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي “جحيم فى الهند” عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد سلام، بيومي فؤاد وإخراج معتز التوني، و”ليلة هنا وسرور” عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوي، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.