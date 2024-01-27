محمد منير يتجاوز أحزانه على وفاة شقيقته بحفلٍ جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان الكبير محمد منير، تجاوزه فترة الحداد وأحزانه على وفاة شقيقته الكبرى التي رحلت عن عالمنا صباح يوم السبت الموافق 20 كانون الثاني (يناير) الجاري.

وروج منير لحفله المقبل في التجمع الخامس حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ونشر بوستر الحفل معلناً من خلاله عن تفاصيل موعد حفله القادم.

وعلق منير على البوستر قائلاً: “حفل أسطوري كبير للكينج.. الجمعة 16-2-2024.. التجمع الخامس Family Park .. تطرح التذاكر خلال ساعات على موقع تذكرتي”.

يذكر أن محمد منير طرح مؤخرًا أغنية “يا فلسطيني” بالتزامن مع أحداث غزة، وتعاون خلالها مع الشاعر عصام عبد الله، والملحن كامل الشريف، والأغنية من توزيع فتحي سلامة، وإخراج أحمد عبد المحسن.

ويعتبر حفل منير هو الأول له بعد سلسلة من التأجيلات التي صاحبت حفلاته خلال الفترة الماضية وكان آخرها حفله الغنائي الذي كان من المقرر إقامته في رأس السنة بمشاركة فرقة “مسار إجباري” ومغني الراب عفروتو، وتم تأجيله لدواعٍ أمنية.