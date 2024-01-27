خبر رحيل حمدة تريم الشامسي يفاجئ الناس .. وهكذا نعتها بلقيس

ميرنا وليد - بيروت - توفيت متسابقة الدراجات النارية الإماراتية حمدة تريم الشامسي عن عمر 24 عاماً، وشكل الخبر مفاجأة لمتابعي حمدة حيث أنها تتمتع بسيرة طيبة وتقوم بالكثير من أعمل الخير خاصة في أفريقيا ولها الكثير من الصور مع الأطفال هناك.



الفنانة الإماراتية من أصل يمني بلقيس نعت حمدة حيث كتبت :"حمده تريم الشامسي الله يرحمها ويغفر لها وفاتها فاجعة صحيح ما تشرفت بمعرفتها شخصيا ولكن كنت ولا زلت احبها في الله بسبب بساطتها وعملها الخيري والإنساني في أفريقيا إلى جنة الخلد يا حبيبتنا ويا أختنا ولا حول ولا قوة إلا بالله".