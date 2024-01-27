ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية هيدي كرم الجمهور صورة عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، ولفتت الأنظار بجرأتها.

وإرتدت هيدي فستاناً قصيراً وضيقاً باللون الذهبي ومن دون أكمام، وكشفت عن الوشم الغريب على ساقها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث أحدثت هيدي كرم جدلاً واسعاً بإطلالتها، فقد ظهرت بإطلالة جريئة نوعاً ما، في إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

إرتدت هيدي كرم فستاناً طويلاً وضيقاً باللون الأسود، وشفافاً بجزء كبير منه، كشف عن مناطق عديدة من جسمها، ولكن الممثلة غطت بعض الأماكن ببطانة، وانتعلت حذاءً صيفياً عالٍ باللون الأسود.

كانت هذه تفاصيل خبر فستان قصير للغاية ووشم على الساق.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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