هدى هاني تستعد لتصوير "نور الريس"

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الفنانة هدي هاني، إنها سوف تبدأ تصوير الفيلم السينمائي “نور الريس”، مع الفنان عمرو عبدالجليل، من إخراج مازن الجبلي، في وقت القريب، موضحة أنها أعجبت بالفيلم أثناء قراءتها له، مضيفة أن الفيلم ملئ بالدراما خاصة، والأكشن والرومانسية والمواقف الإنسانية التى يتطرق إلى الصراع بين الخير والشر، لافتة إلى أن كل هذه العناصر شجعتها على المشاركة، كما أنها تشارك فى مسلسل عبارة عن سبعيات، مضيفة أن المسلسل سوف يعرض على منصة إليكترونية.

أوضحت أن الجمهور مازال يناديها بجهاد، وهو دورها فى مسلسل ونيس، موضحة أن المسلسل عاش فى الوطن العربي، وليس فى مصر فقط، مؤكدة أن المسلسل نجح بشكل كبير، كما أنه لم يتم عمل مسلسل أدي لتلك الصدي، كما أن المسلسل كان ثمانية أجزاء، مما أدي لأرتباط أجيال مختلفة مع المسلسل، وكانت العائلة جميعها تنتظره، مضيفة أن المسلسل عظيم تحت قيادة نجم عظيم محمد صبحي ، تتلمذت على يديه وها فخر لها طول حياتها.