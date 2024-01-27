بالصور- سينتيا خليفة تتألق بالكاجوال خلال تواجدها في دبي

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة باخر إطلالة لها على الجمهور من دبي من خلال صور عبر حسابها الخاص، و ظهرت مرتديةً قميص كروب أبيض مع تنورة باللن البيج قصيرة وواسعة و سترة رسمية باللون البيج واسعة، و ربطت شعرها بطرية مميزة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، أطلت سينتيا خليفة بلوك مميز خلال تواجدها في دبي، وظهرت مرتدية بدلة باللون الأسود، إلا أن ما أثار الجدل بين الجمهور، هو التوب الشفاف الذي ارتدته تحت السترة، وتركت سينتيا شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً.

وحملت سينتيا حقيبة يد من دار أزياء "Balenciaga"، يبلغ سعرها 2,251 دولاراً.

