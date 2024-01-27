أول رد رسمي من شيماء سيف حول طلاقها

محمد اسماعيل - القاهرة - ردت الفنانة شيماء سيف، بعد أيام من تداول شائعة طلاقها من زوجها المنتج محمد كارتر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقالت شيماء، في تصريحات تليفزيونية بقناة "المشهد": "أتمنى من الله أن يكرم زوجي، ويفضل في حياتي ويفضل يحبني، هو في خانة الحب عندي لوحده".

وأضافت: "أتمنى أعيش مرحلة الأمومة قريبا.. يا رب يرزقني أنا وكارتر بولد أو بنت.. اللي يجيبه ربنا حلو".

وكان "كارتر" علق في وقت سابق على أنباء انفصاله عن زوجته شيماء سيف، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "حصريا، ووقع الطلاق، وعنف جسدي ومعنوي ولفظي، الكلام ده ممكن يكون عند … مش عندنا، وناقص تحلفوا إنه حصل، لا وخيانة وجواز عرفي ولا في الأحلام".

وأضاف زوج شيماء سيف: "بتجيبوا الهري ده منين؟ هو أي كلام علشان تكسبوا ريتش ولا مدفوعلكم علشان تروجوا لكلام مالوش أي أساس؟ عاوزين إيه؟ طيب ما كل مرة بيبان إنكم كذابين وشكلكم وحش، كان نفسي آخد المسار القانوني وأرفع قضية عليكم بتهمة التشهير ولكن أنتم أرخص من الورق اللي هيتكتب عليه".

وكانت أنباء قد تم تداولها عن انفصال الفنانة شيماء سيف عن زوجها بسبب تعرضها للتعنيف اللفظي والجسدي.

يذكر أن، شيماء سيف شاركت في موسم دراما رمضان الماضي 2023 بمسلسل "1000 حمد الله على السلامة" بطولة يسرا، آدم الشرقاوي، مايان السيد، محمد ثروت، إيمان السيد، وعنبة.