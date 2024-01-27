سونغول أودان وضعت مولودها الأول… هذا جنسه واسمه

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رُزقت الممثلة التركية سونغول أودان اليوم بمولودها الأول بعد أكثر من ثلاث سنوات من زواجها من ارمان بيتشاكجي.
وضعت سونغول طفلة واسمتها “سونا لارين”.
اشتهرت سونغول أودان بعدّة أدوار درامية منها مسلسل “فاطمة” ودورها في مسلسل “نساء حائرات” الذي حقّق على منصة يوتيوب بالقناة المدبلجة أكثر من مئة مليون مشاهدة.
كما شاركت في فيلم “أتاتورك” الى جانب النجم اراس بولوت اينملي واسراء بيلجيتش بالاضافة الى الكثير من الأعمال الناجحة.
أما آخر اعمالها مسلسل “ابني” من بطولة تيمور اجار، جانان ارغودار، سرحات تيومان، فياز دومان وكوبيلاي أكا.
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