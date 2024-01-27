بطل "شراب التوت" يتعرض لنزيف دماغي..وما هي تطورات حالته الصحية؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية عن ان بطل مسلسل "شراب التوت" الممثل سيتار تانريوجين، قد تعرض لنزيف دماغي و خضع لعملية جراحية، أما حالته الصحية فهي جيدة حاليا.



وكان قد تحدث فاروق تورغوت منتج المسلسل التركي "شراب التوت" عن شخصية "نورسيما" وتأثيرها في هذا العمل، اذ انه قال: "إذا كانت نصف النساء في هذا البلد يرتدين الحجاب، فمن المهم احترامهن وإظهارهن على الشاشة.

وأضاف: "الشخصية النسائية القوية في العالم المحافظ مهمة جدًا، لقد نجحنا في عكس ذلك بـ شخصية نورسيما و جذبنا الانتباه".