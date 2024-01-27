سما إبراهيم: شخصيتي في « رحلة 404 » نموذج متكرر من سيدات مصريات (خاص)

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة سما إبراهيم، تفاصيل شخصيتها في فيلم رحلة 404، بطولة النجمة منى زكي، والذي انطلق عرضه منذ أيام قليلة بجميع دور العرض السينمائي.

وتحدثت سما إبراهيم، خلال تصريحات خاصة لـ «بوابة الخليج 365 الإلكترونية»، قائلة: "منذ بداية قراءة السيناريو والدور الذي لعبته خلال أحداث فيلم رحلة 404 وجدت أنها نموذج متكرر لسيدات مصريات ".

أضافت «سما»، قائلة:" لدينا في مصر نماذج إنسانية مشرفة، متكررة في كل بيت مصري، إضافة إلى شخصيات أخرى مختلفة، ونموذج الزوجة التي لديها طلبات محددة وهدف معين متاح في مجتمعنا العربي ".

وتابعت سما إبراهيم، خلال حديثها "للوفد"، معربة عن سعادتها بخوض تجربة الفيلم، قائلة :" سعيدة بتقديم هذا الدور وخاصة مع الأستاذ هاني خليفة لأنه من المخرجين اللذين تستمع بالعمل معهم خلال الفيلم، وفي تجارب سابقة، بسبب قدرته على رؤية الجانب المختلف عند الممثل، ويعمل على ذلك لكي يخرج منه كل رائع وجديد".

فيلم رحلة 404

يعتبر فيلم "رحلة 404" التعاون الثاني بين الفنانة منى زكي والمخرج هاني خليفة بعد فيلم "سهر الليالي"، وهو من تأليف محمد رجاء، ويضم مجموعة من الجوم، أبرزهم: محمد فراج، سما إبراهيم، محمد ممدوح، خالد الصاوي، شيرين رضا وجيهان الشماشرجي، بالإضافة إلى عارفة عبد الرسول وحسن العدل.

تدور أحداث الفيلم حول «غادة» التي تجسد شخصيتها منى زكي، وقبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، تتورط في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.