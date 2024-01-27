تامر حبيب يكشف رأيه في أول 3 حلقات بمسلسل"جولة أخيرة" لـ السقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المؤلف تامر حبيب، رأيه في أول 3 حلقات من مسلسل "جولة أخيرة" بطولة أحمد السقا، وذلك بعد عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

وكتب حبيب، عبر حسابه على إنستجرام: "مبروك يا جامدين.. أول ثلاث حلقات بجد حلوين وممتعين ومتعوب فيهم.. متعوب قوي وعلى يدي"

وتابع: "بس بجد انسوا كل التعب وافرحوا.. النتيجة تفرح وتشرف وتثلج الصدر".

وأضاف: "أنا مش قادر أصبر علشان أشوف الجولات الجاية هيحصل فيها إيه.. شكرا يا أساتذة".

مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات وبدأ تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر أغسطس الماضي بعد عام كامل من التحضيرات.

ويخوض بطولته أحمد السقا بأولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، وهو من تأليف محمد ندا وإخراج مريم أحمدي، وشارك في البطولة أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد وعلي صبحي.

https://www.instagram.com/p/C2mq2heN1pl/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

اقرأ أيضا:

منافسة شرسة على قائمة "أفضل ممثل" في الأوسكار.. تعرف على المرشحين ومن الأقرب للفوز؟

https://www.masrawy.com/arts/agnaby/details/2024/1/27/2529609

أصالة نصري عن"صندوق": "نقيت هذه الأغنية كهدية لروحي"

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2024/1/27/2529612