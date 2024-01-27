"عبد الوهاب طردني وعيلتي عندها لدغ في 28 حرف"..أبرز ما قاله محمد الحلو في "معكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف المطرب الكبير محمد الحلو، تفاصيل عديدة في حياته وأمور تخص والديه وعائلته وعلاقته مع الراحل محمد عبد الوهاب وغيرها، وذلك خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الاعلامية منى الشاذلي عبر قناة ON:

ونستعرض لكم أبرز ما قاله محمد الحلو بالحلقة في السطور التالية:

- "الفنان محمد عبد الوهاب كان بيحبني أوي".

- "أول مقابلة لي مع محمد عبد الوهاب، أنا عطست وطردني برا البيت قالي أشوفك بعد 10 أيام، بعدها قالي يالا يا حمادة تعالى، كنا بنغني سوا وعندي CD كان بيعلمني أغنية (في الليل لما خلي)".

- "محمد عبد الوهاب كان دمه خفيف وكان بيحب أفلام الرعب".

- "كنت بجيب لمحمد عبد الوهاب أفلام فيديو رعب هو كان بيطلبها".

- "لما كان محمد عبد الوهاب يكلمنى كنت بقوم أقف".

- "عيلتي كلها بتغني وأصواتهم حلوة بس عندهم مشكلة (لُدغ) في الـ 28 حرف".

- "بتنمر على عيلتي عادي وهم عارفين وحروف كتير فيها مشكلة منها (السين) و(الكاف)".

- "عيلتي كلها أصواتهم حلوة لكن ميقدروش يغنوا".

- "والدتي كانت بتحب الغناء".

- "والدي هو اللي منع والدتي إنها تغني من زمان لكن هي كان نفسها".

- "بابا كان صوته حلو".

"الأبنودي وأحمد فؤاد نجم وسيد حجاب أفضالهم علينا كلنا".



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