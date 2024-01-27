محمد سلامة ينشر صورة تجمعه بأطفال "إمبراطورية ميم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك المخرج محمد سلامة جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورة من كواليس مسلسله الجديد إمبراطورية ميم والمقرر عرضه في رمضان 2024.

وظهر سلامة في الصورة وإلى جواره أطفال العمل، بينهم: منى أحمد زاهر، آدم وهدان، معلقا "قاعد مع الأساتذة باخد ملاحظات على السيناريو وبيرسمولي حركة المشهد".

وعلق على منشور سلامة: الفنان نور النبوي واضعا رمز القلب ووجه ضاحك، وهو ما فعلته الممثلة ليلى أحمد زاهر، وكتب الطفل آدم وهدان "قائدنا".

"إمبراطورية ميم" مسلسل مأخوذ عن نص أدبي للكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، نور النبوي، إلهام صفي الدين.

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