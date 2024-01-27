بالفيديو - سعد رمضان يخير متابعيه : " شعر طويل أو شعر قصير؟ "

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني سعد رمضان، فيديو طريف له عبر حسابه يظهر فيه مع فتاة صغيرة وهي تحلق له شعره، وهو يستمتع باللعب معها، وعلق سعد رمضان على الفيديو قائلاً : " شعر طويل أو شعر قصير؟ " ،؟ولاقى الفيديو تفاعل الجمهور .



وكان قد طرح الفنان اللبناني سعد رمضان منذ أيام أغنيته الجديدة "عندا شي"، وذلك عبر قناته الرسمية .

"عندا شي" من كلمات وتوزيع موسيقي نبيل خوري، ألحان جورج قسيس، ميكس وماستر إيلي بربر، والكليب من إخراج شهاب شهاب، ظهر فيه سعد رمضان إلى جانب الطفلة نايا شريف، وهو يوجه كلمات الأغنية إليها ويلعب معها، وفي أحد المشاهد تقوم بقص شعره.