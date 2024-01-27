ميرنا وليد - بيروت - زار النجم الأميركي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، مصر وقاما بجولة سياحية في منطقة الأهرامات بالجيزة.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار صورة لتوم هانكس وزوجته الممثلة ريتا ويلسون أثناء زيارتهما للأهرامات.

وكان توم هانكس قد زار مصر في شهر نيسان الماضي وإنتشر فيديو له أثناء تواجده في أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة الزمالك وكان يأكل بعض المأكولات المصرية الشهيرة، منها الملوخية .

وكانت أول زيارة لتوم هانكس إلى مصر عام 2014 لتصوير فيلمه A Hologram for the King، الذي صدر عام 2016، وتم التصوير في مدينة الغردقة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون بجولة سياحية في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.