نور النبوي لـ "الخليج 365":« الحريفة تجربة شبابية ملهمة »

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر فيلم الحريفة، بطولة الفنان نور النبوي ومجموعة من الوجوه الشابة الجديدة، إيرادات موسم رأس السنة حتى الآن، ليثبت أن الجمهور يبحث عن العمل الجيد بصرف النظر عن الفنانين المشاركين .

«الحريفة» عمل سينمائي مختلف موجه لجميع الفئات العمرية، يقوم ببطولته مجموعة من الشباب، أبرزهم نور النبوي، أحمد خميس الشهير بـ كزبرة، عبدالرحمن محمد، يوسف عمر، أحمد غزي ولاعب كرة القدم أحمد حسام ميدو .

ينتمي «الحريفةۚ» لنوعية الأفلام الكروية الشبابية الكوميدية، سيناريو متكامل ومتماسك من بداية إلى نهاية القصة، والكيمياء التي ظهرت بين أبطاله من الشباب جعلته يظهر بصورة ناجحة ومؤثرة، رحلة الأصدقاء والمواقف والأزمات التي مروا بها خلال الأحداث ملهمة وأظهرت مدى إتقانهم للأدوار وموهبتهم بشكل لائق وغير ساذج، عمل ملائم للعائلات والأطفال لعدم احتوائه على إيحاءات أو ألفاظ خارجة، وذلك شجع الكثير من الأسر لإصطحاب أبنائهم لمشاهدته كخروجة عائلية ممتعة .

نور النبوي: فيلم «الحريفة» تجربة شبابية ملهمة وسعيد بنجاحها

كشف نور النبوي، خلال تصريحات صحفية لـ «بوابة الخليج 365 الإلكترونية» كواليس مغامرة "الحريفة"، معربًا عن سعادته بخوضها بجانب مجموعة من الوجوه الشابة الجديدة .

نور النبوي

قال نور النبوي:" الفيلم تجربة شبابية مُلهمة وسعيد أنها نالت إعجاب الجمهور وتمنيت أن تؤثر في الشباب لأن العمل سلط الضوء على مجموعة من الشباب ينتمون لطبقات مختلفة تجمعوا على حب كرة القدم، ويبرز كيف ساعدتهم في حياتهم الشخصية وألهمت الناس بهذه الرياضة المحببة للملايين ".

وعن تحضيره للدور، قال:" حضرت 3 أشهر وتمرنت على كرة القدم في نفس المدة تقريبًا، وفي الحقيقة شعرت بالخوف عندما عرض علي الفيلم ولكن عند قراءتي للسيناريو وافقت على الفور دون تفكير، لأن العمل شبابي وتمنيت كثيرًا تقديم قصة مشابهة .

أما عن تجربته مع المنتج طارق الجنايني، والمخرج رؤوف السيد والأبطال، قال نور النبوي خلال حديثه «للوفد» استمتعت كثيرًا بالعمل مع الشباب الشاطرين الذين شاركوني هذا النجاح، والكواليس معهم كانت ممتعة للغاية، إضافة إلى أننا أصبحنا أصدقاء مقربين وصداقتهم كنز بالنسبة لي، خاصة أن كل فنان فيهم يمتلك موهبة مميزة، وهذا بالتأكيد ظهر لجميع المشاهدين، وأريد أن أشكرهم على فنهم وإتقانهم في العمل وهم جميعًا شركاء في هذا النجاح، ولم أتمنى ذلك مع أشخاص آخرين وحقيقي جميعًا بذلنا مجهود مشرف .

الحريفة

نور النبوي: كيمياء جمعتني بـ كزبرة

كما تحدث "النبوي" عن الكيمياء التي جمعته بـ «كزبرة»، وقال:" سعيد بشاركته في الفيلم وفي غاية السعادة أنني تعاونت معه خاصة أنه ممثل شاطر وتلقائي ويمتلك حسًا فكاهيًا وفاجأ الجميع .

وأضاف الفنان الشاب، مشيدًا بخبرة المنتج طارق الجنايني ومخرج العمل، قائلًا:" فنان وصانع كبير والعمل معه شرف كبير لي والثقة التي منحها لي بمثابة فخر كبير وأتمنى أكون عند حسن ظنه، متابعًا حديثه عن المخرج رؤوف السيد، وقال: عبقري بمعنى الكلمة ساعدنا كثيرًا ورحلة العمل معه كانت ممتعة للغاية، وروحه في الشغل كانت دائمًا تحمسي كي أقدم كل ما لدي أثناء التصوير ".

نور النبوي: لا أشبه أبي داخليًا

وعن وجه الشبه الذي يجمعه بوالده النجم الكبير خالد النبوي، قال "نور":" أشبه والدي في الجدية بالعمل لأي متأثر به كثيرًا ولكن في الشكل الخارجي فقط، أما داخليًا فمختلفان تمامًا .

خالد النبوي ووالده

وكشف نور النبوي عن أعماله القادمة، قائلًا:" أتفرغ هذه الفترة لتصوير عمل درامي جديد بعنوان «إمبراطورية ميم» مقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني القادم 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماهي لايت ".

تفاصيل فيلم الحريفة

يجمع فيلم الحريفة مجموعة من الوجوه الشابة الجديدة، وهم: “الشاب نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، أحمد غزي، خالد الذهبي، وآخرين، كما يضم عددًا من ضيوف الشرف ومن بينهم شريف دسوقي، وبيومي فؤاد وميدو، من إخراج رؤوف السيد وتأليف إياد صالح، إنتاج طارق الجنايني”.