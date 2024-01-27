ميرهان حسين تخرج عن صمتها وتتحدث عن فسخ "خطوبتها" لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة ميرهان حسين عن حقيقة خلافها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الماضية وذلك خلال لقائها مع برنامج "ET بالعربي".

ونشر موقع "ET بالعربي" مقطع فيديو من لقاء "ميرهان" عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" وتحدثت خلاله عن حقيقة خلافها مع "شيرين عبد الوهاب"، وعن حذفها لصورة تجمعهما من عيد ميلادها، إلى جانب فسخ خطبتها بشكل مفاجئ قبل أشهر من حفل الزفاف.

وعن حقيقة خلافها مع شيرين عبد الوهاب قالت: "أنا معنديش مشاكل مع أي حد ومع أي أسم والله اي حد يعرفني على المستوى الشخصي يعرف أن أنا أبعد شخص عن المشاكل وعن القيل والقال وعن أني أقول حاجة عن حياتي الشخصية أو عن حياة حد".

إلى جانب حديثها عن حذف صورة تجمعها بشيرين علقت: ""صورتي معاها دي صورة من من كذا سنة كانت في عيد ميلادها، وعمومًا يعني أنا من النوع اللي بحب أحط أقوال معينة سواء من القرآن أو من أي حاجة تانية واكيد بتلمسني وكلنا لازم نبقى مؤمنين بده طبعًا".

أما عن قرارها المفاجئ بفسخ خطوبتها قبل أشهر من حفل الزفاف: "أنا فعليًا كان بقالي سنة مخطوبة وكان الفرح هيكون في فبراير اللي جاي ومحصلش نصيب بس أنا في فترة الخطوبة ما أعلنتش ده على السوشيال ميديا أو للناس بشكل عام لكن معلن في حياتي أي حد كان بيتعامل معايا على المستوى الشخصي وعلى مستوى الشغل كان بيبقيى عارف أني مخطوبة".

واستكملت: "احنا بشر و محدش معصوم من أنه يتأذي ولا أنه حتى يغلط كلنا بشر عادي حتى لو انا اتغلط فيا عادي ماهو اللي غلط بشر ووارد أكون أنا كمان بغلط أكيد أنا كمان بغلط كلنا بنغلط وبتتوجع بنتعب بنتضايق بنعبر بنكتم، كلنا مجموعة مشاعر كتير ومجموعة أفعال كتير".

يذكر أن آخر مشاركات ميرهان حسين كانت بفيلم "اتنين للإيجار" بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وعرض خلال العام الماضي.

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