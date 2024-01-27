رامي عياش يحتفل بوصول أغنيته " قصة حب " الى 100 مليون بعد طرحها بـ 4 سنوات

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الفنان اللبناني رامي عياش، بوصول أغنيته " قصة حب " التي طرحها منذ 4 سنوات، ونشر رامي عياش الأغنية عبر حسابه وعلق قائلاً : "100 مليون قصة حب شكرا، رامي عياش"

والأغنية من كلمات محمد الرفاعي، وألحان جين ماري رياشي.



وتقول كلمات الأغنية :

"دي قصة حب علي شاطئ الهوا

أجمل حكاية قلب أبطالها احنا سوا

فيها اللى اتمنيت وياك حسيت أجمل احساس

أحلي كلام بالعين قولناه لبعضنا

ضحكة قلوبنا حنين ونسينا نفسنا

ونسينا كل الناس انا وانت وخلاص

خلاص هنعيش

ده أجمل يوم في حياتى عشان قابلتك يا حياتى

هفضل حبيبي معاك والله ما اسيبك

انت اللى بتسعد كل أوقاتى

ده أجمل يوم في حياتى عشان قابلتك يا حياتى

هفضل حبيبي معاك والله ما اسيبك

انت اللى بتسعد كل اوقاتي

انا عيشت بيك احساس بالدنيا كلها

لحظة لقانا حبيبي في حياتى ماعيشتها

لقيتنى بجري عليك انا عيني في عنيك ومسكت ايديك

في بعد كده جمال ماشفتش زيها

أجمل ماشافت عيني في حياتى كلها

دي عيونها ليل سهران انا فيها حيران اه يا عيني يا ليل

ده أجمل يوم في حياتى عشان قابلتك يا حياتى

هفضل حبيبي معاك والله ماهسيبك

انت اللى بتسعد كل اوقاتى

ده أجمل يوم في حياتى عشان قابلتك يا حياتى

هفضل حبيبي معاك والله ماهسيبك

انت اللى بتسعد كل أوقاتى"