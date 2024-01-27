علي ربيع يشوق متابعيه لفيلمه الجديد "عالماشي " من خلال الكواليس

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري علي ربيع عبر حسابه صوراً من كواليس فيلمه الجديد "عالماشي "، وعلق كاتباً: "أول صور من كواليس فيلم عالماشي في العيد إن شاء الله. . كل التوفيق لفريق العمل الجامد اللي بيعمل كل حاجة بكل حب عشان يطلع فيلم جامد يبسط الناس في كل البلاد إن شاء الله دعواتكم".

فيلم "عالماشي" من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، ومن وإخراج محمد الخبيري.

يذكر أن آخر أعمال علي ربيع هو مسلسل "نصي التاني"، وتدور أحداث مسلسل نصي التاني في إطار اجتماعي كوميدي، يجسد خلاله علي ربيع، دور موظف في بنك، ويلتقي مع فتاة جديدة كل حلقتين، ويعيش قصة حب جديدة معها، كما يتكون العمل الفني من 10 حلقات فقط.

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