بن أفليك ومات ديمون يجتمعان من جديد في فيلم الجريمة والإثارة Animals

ميرنا وليد - بيروت - يتعاون المخرج والممثل العالمي بن أفليك و النجم مات ديمون مرة أخرى في فيلم جريمة وإثارة جديد بعنوان Animals.



وسيقوم بن أفليك بإخراج المشروع، الذي كتبه كونور ماكنتاير مع مراجعات بيلي راي، حسبما ذكرت صحيفة هوليوود ريبورتر.

سيقوم أفليك ودامون بإنتاج فيلم Animals من خلال الاستوديو الذي يديره الفنانون Artists Equity، جنبًا إلى جنب مع داني بيرنفيلد من الشركة.

النجمان، اللذان كانا من أفضل الأصدقاء لعقود من الزمن، تعاونا مؤخرًا في الدراما الرياضية العام الماضي Air، وهي قصة كيف وقعت شركة Nike مع الشاب مايكل جوردان، والذي حقق نجاحًا نقديًا وتجاريًا.

كما أنهم يعملون حاليًا معًا في فيلم الإثارة القادم The Instigators، من بطولة مات ديمون وكيسي أفليك، ومن إنتاج بن.

سبق لأفليك أن أخرج أفلامًا مشهورة مثل فيلم Argo الحائز على جائزة الأوسكار وفيلم The Town. وسيظهر بعد ذلك في فيلم This Is Me للمخرجة جنيفر لوبيز...الآن: قصة حب.

وفي الوقت نفسه، يعد ديمون، الذي شوهد آخر مرة في فيلم Oppenheimer لكريستوفر نولان، جزءًا بارزًا من الفيلم الكوميدي Drive-Away Dolls للمخرج إيثان كوين، والذي سيصدر قريبًا.