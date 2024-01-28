رامي صبري يحتفل بزواج أخته ريم وسط الأهل والأصدقاء

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان المصري رامي صبري، بعقد قران شقيقته ريم صبري اليوم، داخل إحدى صالات الأفراح، وسط حضور الأهل والأصدقاء، حيث ظهر وهو يقوم بالتوقيع على وثيقة الزواج قبل انطلاق مراسم الاحتفال من أصدقاء العروس.



وكان الفنان المصري رامي صبري قد طرح، أغنية من ألبومه تحمل اسم "مبسوط يا بُعد"، منذ أسابيع قليلة، من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع تميم.

وتقول كلمات الأغنية :

سافر واتغرب قلبي معاه حاولت أنساه لقيت معاناه كأني غريق في دوامه

مبسوط يا بعد؟ عاجبك اللي وصلنا ليه؟ راضي باللي بقينا فيه؟ استفدت بايه؟

ما تقول بجد هلقى زي حبيبي فين؟ ولا يتعوض بمين؟ مهما فاتوا سنين

مبسوط يا بعد؟ عاجبك اللي وصلنا ليه؟ راضي باللي بقينا فيه؟ استفدت بايه؟

ما تقول بجد هلقى زي حبيبي فين؟ ولا يتعوض بمين؟ مهما فاتوا سنين

فارق من غير ما يقولي سلام فأجني قوام و اهي الايام بتعمل فيا ما بادلها

مبسوط يا بعد؟ عاجبك اللي وصلنا ليه؟ راضي باللي بقينا فيه؟ استفدت بايه؟

ما تقول بجد هلقى زي حبيبي فين؟ ولا يتعوض بمين؟ مهما فاتوا سنين