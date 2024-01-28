بالفيديو- شهاب جوهر يتغزل بزوجته إلهام الفضالة بكلمات رومانسية

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد الإنترنت مقطع فيديو للممثل الكويتي شهاب جوهر، ظهر فيه وهو يحتضن ويتغزل بزوجته الممثلة الكويتية إلهام الفضالة، بكلمات رومانسية.

وظهر شهاب في مقطع الفيديو وهو يحتضن زوجته إلهام الفضالة ويتغزل بها بكلمات رومانسية، ويقول لها: "أنتِ التاريخ كله ما أبدلك بالكون كله"، لترد عليه الأخيرة قائلة: "عمري" وتؤكد على حديثه قائلة: "أدري".

يذكر أنه كان قد حصل خلافاً حاداً بين الممثلة الكويتية هيا الشعيبي، ومواطنتها الممثلة إلهام الفضالة، وذلك بعد أن وجهت الشعيبي انتقادات للمرأة التي تتزوج من رجل لديه أولاد، ووصفتها بأنها لا قيمة لها، واعتبر البعض ذلك موجها لإلهام الفضالة.

وتدخل شهاب جوهر بالخلاف، ووجه تعليقاً لاذعاً بشأن عدم قدرة بعض الرجال على إيقاف زوجاتهن عن الخطأ، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص.

وردت الشعيبي على تصريحات شهاب، ونشرتمقطع فيديو مع ابنها، وعلقت قائلة: "فهد، لو صارت هوشة حريم وقالوا لك دش بالنص، تدش؟" ليرد فهد: "لا، حريم ليش أدش؟ هذي الرجولة!".

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