شاهد فنان مصري شهير يحلق شعره على الهواء لهذا السبب

قام الفنان المصري خالد سليم بحلاقة شعره على الهواء مباشرة، في لفتة إنسانية تضامنًا مع والدته التي أصيبت بالسرطان خلال الفترة الماضية.

وقال خالد سليم خلال لقائه مع الإعلامي علي ياسين: “أنا هعمل حركة بس مش عاوز حد يفهمها غير أني بعملها علشان والدتي، لكل اللي جالهم المرض اللعين ده وكل الناس اللي فقدت أحد حبابيهم بسبب المرض القذر ده.. ربنا يتمم شفاهم على خير”.

وبعد حلاقة شعره، أجهش خالد سليم بالبكاء في موقف لم يتوقعه الإعلامي علي ياسين.

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