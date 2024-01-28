دينا تروج لفيلم "عادل مش عادل" مع الجمهور على طريقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة دينا الترويج لفيلمها "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي الذي بدأ عرضه مؤخرًا بدور العرض السينمائي وظهرت وهي تحتفل بعرض الفيلم مع الجمهور بإحدي السينمات في مدينة السادس من أكتوبر.

وأعادت "دينا" نشر صور تواجدها بالسينما ومقابلتها الجمهور عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام"، حيث ظهرت وهي تقوم بحجز التذاكر والتقطت عدد من الصور التذكارية مع الجمهور.

وتشارك "دينا" بفيلم آخر يعرض بالسينمات وهو فيلم "الملكة" بطولة الفنانة هالة صدقي وكشفت "دينا" عن السبب وراء ضعف الإيرادات بالسينمات وذلك خلال لقائها مع كاميرا "Arabwood" وتحدثت عن كواليس الفيلم.

وعن ضعف إيرادات فيلم "الملكة" بالسينمات علقت "دينا": "لأن المنتخب بيلعب وفي أفلام كتير أوي أجنبية وأفلام مصرية نزلت بكثرة الأسبوع الماضي".

يذكر أن آخر مشاركات دينا كانت بفيلم "العميل صفر" بطولة الفنان أكرم حسني وعرض خلال العام الماضي.