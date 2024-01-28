بوسي تطرح أغنيتها الجديدة "زيه تاني"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية بوسي، أغنية جديدة تحت عنوان "زيه تاني" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

وأغنية "زيه تاني" من كلمات حسام حسني، وألحان الملحن مدين، وتوزيع يحيى يوسف.

وخرجت بوسي في هذه الأغنية عن المألوف، إذ صنفت دائماً بأنها مطربة شعبية، وإذا تركت الشعبي، تختار الأغاني الدرامية، شديدة الحزن، التي تعتبر من التيمة الشعبية وتيمة المواويل.

يذكر أن بوسي كانت قد طرحت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان "مسولي وصبحوا"، على طريقة فيديو كليب.

وأغنية "مسولي وصبحوا" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوي، والكليب من إخراج اشرف رمضان.

كما طرحت مؤخراً أغنية "أرقص معايا" على طريقة الفيديو كليب، من إخراج محمد القاضي، وكلمات هاني عبدالكريم، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، وميكس وماستر هاني محروس.

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