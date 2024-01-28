بالفيديو- سعد لمجرد يغني مع أحلام أغنيته الشهيرة "أنت معلم" ويقبل يدها بلقطة عفوية

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على الإنترنت مقطع فيديو ظهر فيه الفنان المغربي سعد لمجرد إلى جانب الفنانة الإماراتية أحلام، خلال حضورهما عرض أزياء للمصمم اللبناني زهير مراد، في العاصمة الفرنسية باريس.



وظهر سعد لمجرد وهو يغني أغنيته الشهيرة "أنت معلم"، وهو يمسك بيد أحلام، ونظر سعد لزهير مراد وقال له بطريقة طريفة: "زهير معلم، وإحنا منك نتعلم"،ليرد عليه زهير بالقول: "أنت اللي معلم".

وأكمل سعد غنائه للأغنية وهو ينظر إلى أحلام، وبعد انتهاء الأغنية، أعطى الميكرفون لأحلام، وقبل يدها ثم شكر الحضور.

وتفاعل عدد كبير من رواد الإنترنت مع مقطع الفيديو، وعبروا عن إعجابهم بالفيديو، وعفويته، كما عبروا عن محبتهم الكبيرة لسعد وأحلام.

