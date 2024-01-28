إيرادات السبت.. "الحريفة" الأول و"أبو نسب" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس السبت 27 يناير منافسة بين 12 فيلما، هي: "رحلة 404، عادل مش عادل، مقسوم، الملكة، ليلة العيد، أبو نسب، عصابة عظيمة، الإسكندراني، الحريفة، شماريخ، أنا وابن خالتي، ليه تعيشها لوحدك"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ 4 ملايين و869 ألفا و590 جنيها، وزعت على النحو التالي:

الحريفة

نجح فيلم "الحريفة" في الحصول على المركز الأول، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، إذ حقق إيرادا بلغ 2 مليون و260 ألفا و332 جنيها.

"الحريفة" تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد، بطولة نور النبوي، كزبرة، خالد الذهبي، أحمد غزي، بيومي فؤاد، أحمد حسام ميدو.

رحلة 404

فاز بالمركز الثاني فيلم "رحلة 404" محققا مليونا و142 ألفا و443 جنيها.

"رحلة 404" تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة منى زكي، محمد فراج، خالد الصاوي، شيرين رضا، محمد ممدوح، عارفة عبدالرسول، حسن العدل، سماء إبراهيم.

أبو نسب

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم أبو نسب، بعد تحقيقه 531 ألفا و816 جنيها.

الفيلم تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري.

الإسكندراني

احتل المركز الرابع فيلم الإسكندراني، محققا 500 ألف و944 جنيها.

الفيلم تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف، بطولة أحمد العوضي، زينة، وبيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، عصام السقا.

مقسوم

وحصل على المركز الخامس فيلم "مقسوم"، محققا 97 ألفا و278 جنيها.

"مقسوم" تأليف هيثم دبور، إخراج كوثر يونس، بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سيد رجب، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، لافينيا نادر، هاجر السراج، إلى جانب عدد من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف: محمد ممدوح، هاني خليفة ومحمد شاهين.

شماريخ

وذهب المركز السادس لفيلم شماريخ، وحقق 87 ألفا و227 جنيها.

"شماريخ" تأليف وإخراج عمرو سلامة، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي.

عادل مش عادل

أما المركز السابع فكان من نصيب فيلم عادل مش عادل، بعد تحقيقه 79 ألفا و529 جنيها.

"عادل مش عادل" تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، إخراج أحمد يسري، بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، دينا، بدرية طلبة، محمد رضوان ومحمود البزاوي.

ليلة العيد

وجاء في المركز الثامن فيلم "ليلة العيد"، محققا 79 ألفا و101 جنيه.

"ليلة العيد" تأليف أحمد عبدالله، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة يسرا، يسرا اللوزي، عبير صبري، ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، سميحة أيوب، سيد رجب، محمود حافظ، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا.

عصابة عظيمة

كان المركز التاسع من نصيب فيلم عصابة عظيمة، وحقق 62 ألفا و65 جنيها.

"عصابة عظيمة" تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، بطولة إسعاد يونس، رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، فرح الزاهد.

أنا وابن خالتي

جاء في المركز العاشر فيلم "أنا وابن خالتي" محققا 15 ألفا و30 جنيها.

"أنا وابن خالتي" إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، إنعام سالوسة، ميمي جمال، إخراج أحمد صالح.

الملكة

تواجد في المركز الـ11 فيلم "الملكة"، وبلغ إيراده 10 آلاف و888 جنيها.

"الملكة" تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، دينا، باسم سمرة، كريم عفيفي، محمد رضوان، انتصار، عارفة عبدالرسول.

ليه تعيشها لوحدك

يأتي فيلم "ليه تعيشها لوحدك" في المركز الـ12 والأخير، بعد تحقيقه 2937 جنيها.

"ليه تعيشها لوحدك" تأليف أحمد عزيز، إخراج حسام الجوهري، بطولة شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، خالد عليش.

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