رمضان 2024.. سلمى أبو ضيف تقدم أولى بطولاتها المطلقة بـ"أعلى نسبة مشاهدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنافس الفنانة سلمى أبو ضيف بمسلسلها "أعلى نسبة مشاهدة" في موسم رمضان ٢٠٢٤ والذي يعتبر أول بطولة مطلقة لها في الدراما التليفزيونية.

وقالت سلمى في بيان صحفي إنها تقوم بدور شيماء فتاة من عائلة بسيطة مهووسة بالتيك توك، وأن المسلسل تحدي لها ليس لكونه أول بطولة مطلقة وهي مسؤولية كبيرة، ولكن أيضا لأنه دور صعب وسيفاجئ الجمهور بطبيعة الشخصية التي سوف تقدمها.

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" مقتبس من أحداث حقيقية بطولة سلمى أبو ضيف ويشاركها كلا من: ليلى زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

وتنتظر سلمى أبو ضيف عرض مسلسل "بين السطور" اليوم على قناة mbc و ON ومنصة شاهد بالإضافة إلى انطلاق فيلم "أنف وثلاث عيون" في دور العرض بداية من ٣١ يناير.

ويذكر أن أحدث أعمال سلمى أبو ضيف تقديمها شخصية جميلة في مسلسل زينهم والذي تصدر المركز الأول على منصة watch it طوال عرض حلقاته.

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