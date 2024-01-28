بالصور- بوراك اوزجيفيت وفهرية أفجين يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما

احتفل كل من الممثلَين التركيَين بوراك اوزجيفيت وفهرية أفجين بعيد ميلاد ابنهما الثاني “كرم” الذي بلغ عامه الأول.

بهذه المناسبة، نشر بوراك وفهرية مجموعة صور للعائلة مجتمعة ضمّت الوالدين مع ولدَيهما كاران وكرم.

لا زال مسلسل “المؤسس عثمان” بموسمه الخامس يحقق نجاحًا كبيرًا بعد عرض ١٤٠ حلقة منه في تركيا، هذا بالاضافة الى نسبة المشاهدة المرتفعة اسبوعيًا ما يضعه ضمن قائمة أفضل خمس مسلسلات تركية حتى اليوم.

نجاح “المؤسس عثمان”، الذي يلعب دور البطولة فيه النجم التركي بوراك أوزجيفيت، لم يقتصر على الشاشة فقط، بل تعداها الى الوسائل الافتراضية حيث ان قناة المسلسل على يوتيوب تُعد القناة الأكبر بعدد مشتركيها من بين قنوات كل المسلسلات التركية.

أيضًا الحلقة الأولى من المسلسل هي الأكثر مشاهدة على يوتيوب من بين جميع المسلسلات التركية.

أما مجموع عدد المشتركين في قنوات المسلسل التركية يقترب من ١٧ مليونًا بأكثر من ١١ مليار مشاهَدة.