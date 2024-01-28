شكرا لقرائتكم خبر عن فريا آلان: شخصيتى مختلفة تماما في الموسم الجديد The Witcher والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة الشابة فريا آلان بطلة مسلسل The Witcher، ما يمكن توقعه من شخصيتها الموسم الرابع القادم من العمل الذى يطرح على منصة نيتفلكس، والذي يقدم البطل الجديد ليام هيمسوورث بصفته صائد الوحوش الفخري الذي لعبه هنري كافيل سابقًا.

لعب كافيل دور جيرالت لمدة ثلاثة مواسم اعتبارًا من عام 2019، لكنه أعلن أنه لن يلعب الشخصية في أكتوبر 2022، وترددت شائعات كثيرة أنه اتخذ هذه الخطوة من أجل إعادة تمثيل دور سوبرمان في أفلام دي سي القادمة.



فريا آلان

ومع ذلك، بعد التغيير الذي أحدثه جيمس جان في عالم الكتاب الهزلي لشركة Warner Bros.، تمت إعادة صياغة سوبرمان.

وأكد كافيل لاحقًا أنه لن يعود إلى The Witcher، حيث تم تعيين هيمسوورث كبديل له.

وقالت آلان، التي تلعب دور سيري، إنها "متحمسة" لأن إنتاج الموسم الجديد سيبدأ "قريبًا"، وأبدت سخريتها من كيفية تغير شخصيتها في الحلقات الجديدة، حيث صرحت قائلة:" أشعر بالامتنان الشديد لأن سيري قدمت قصة مثيرة للاهتمام للغاية حتى النهاية".

بدأت سيرى كطفلة مختطفة في الموسم الأول، وبعد مؤامرة مماثلة لكتب المؤلف Andrzej Sapkowski، تطورت شخصية سيرى منذ ذلك الحين.

في نهاية الموسم الثالث، التقت ببعض الأصدقاء الجدد، وأنشأت لها دورًا أكثر مركزية واستقلالية في المستقبل.

وتابعت آلان قائلة:" أعتقد أنني تمكنت من إضافة إلى الكثير إلى الشخصية، إذا فكرت بها في بداية المسلسل، فسوف تكون مختلفة تمامًا بحلول نهاية القصة وكل ما عاشته، لهذا أعتقد أنها الشخصية التي ستشاهدها جديدة، خاصة أنها تتغير كثيرًا طوال المسلسل بأكمله، وأشعر بالامتنان الشديد لتمكني من القيام بذلك".

وأنهتآلان حديثها مشيرة إلى :"وأعتقد أن العالم التالي والموسم الجديد الذي سنخوضه معها سيكونان مختلفين تمامًا، وسيكون مسلسلًا مختلفًا تمامًا، وأنا متحمسة وخائفة نوعًا ما من تجربة تلك النسخة منها والأشياء التي من المحتمل أن تمر بها في الموسم المقبل".