شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تنتقد مسلسل "The White Lotus" لاختياره ممثلاً مؤيدًا لروسيا بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقدت وزارة الخارجية الأوكرانية شبكة HBO لاختيارها الممثل الصربي ميلوش بيكوفيتش الذي يُعتقد أنه يدعم الغزو الروسي لأوكرانيا لدور البطولة في الموسم الجديد من مسلسل The White Lotus.

حصل بيكوفيتش على الجنسية الروسية في عام 2021 وتم تكريمه شخصيًا من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمساهمته في الفنون والثقافة الروسية، وفي عام 2019، قال الممثل إنه منع من دخول أوكرانيا لأسباب تتعلق بالأمن القومي.



ميلوش بيكوفيتش

وكتبت وزارة الخارجية الأوكرانية على موقع X:"ميلوش بيكوفيتش، الممثل الصربي الذي كان يدعم روسيا منذ بداية الغزو واسع النطاق، من المقرر الآن أن يلعب دور البطولة في الموسم الثالث من مسلسل The White Lotus على شبكة HBO، ولهذا السؤال هو هل من المناسب العمل مع شخص يدعم الإبادة الجماعية وينتهك القانون الدولي؟".

ولم ترد شبكة HBO بعد على وزارة الخارجية الأوكرانية، ولم تعلق على رد الفعل العنيف اللاحق.

وكان قد لعب بيكوفيتش دور البطولة في عدد من الإنتاجات الروسية وتحدث بانتظام عن إعجابه بالثقافة الروسية.

منح بوتين بيكوفيتش وسام بوشكين، إحدى أكبر الجوائز الثقافية في روسيا، لتعزيز الثقافة الروسية، في حفل أقيم في الكرملين في عام 2018.

وبعد حصوله على الجنسية الروسية بمرسوم رئاسي عام 2021، كتب الممثل في منشور على إنستجرام: "إنه لشرف عظيم أن أقول اليوم: روسيا وطني"، مضيفا أنه كان "عضوا نشطا في المجتمع الروسي".

وكان قد حصل الموسم الثانى من مسلسل The White Lotus، على تقييم العلامة الكاملة 100% من قبل 19 ناقدا عالميا، وذلك قبل طرح حلقات العمل الذى بدء عرضه من يوم 30 أكتوبر من عام 2022 على شبكة HBO.