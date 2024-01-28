المخرج وائل فرج: "بين السطور" دراما ترصد خفايا النفس البشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد المخرج وائل فرج أن عنوان المسلسل يعكس المحتوى الذي يجعل مضمونه شديد الخصوصية، ويرصد الكثير من خفايا النفس البشرية وخباياها، إذ يحاول كل شخص فيه أن يبوح بجزء من الحقيقة لكن تظل الكثير من الأسرار مخفية بين السطور.

ويشير فرج في بيان صحفي صادر عن مجموعة MBC: "قدمت أكثر من مسلسل مأخوذ من فورمات عالمية، وهذه التجارب لا تعيب الدراما العربية بل تغنيها، وهو منهج مُتبع منذ سنوات طويلة في السينما والتليفزيون، والأهم هو طريقة التناول وكيفية التعريب، وإضافة ما يُحقق المُتعة والأفكار المتجددة للمُشاهد".

وعلى الرغم من أن أحداث العمل تقع في 30 حلقة، يؤكد المخرج وائل فرج "أن المشاهد لن يشعر بالملل أو بالإطالة في الأحداث"، مردفاً بالقول "أنها المرة الأولى التي أتعامل فيها مع معظم الممثلين في المسلسل، وأرى أن الاختيارات كانت موفقة"، مشيداً بالتوافق الفكري بين عناصر العمل.

الجدير بالذكر أن مسلسل "بين السطور"، وضع السيناريو والحوار له زهراء سيف الدين، سارة الطوبجي، سلمى عبد الوهاب، واهتم بالمعالجة الدرامية له نجلاء الحديني التي أشرفت أيضاً على الكتابة، من خلال ورشة سرد.

تدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل تقلب حياة إعلامية رأساً على عقب، وتجد نفسها موضع الاتهام، ضمن أحداث تحمل الكثير من التشويق في الدراما الاجتماعية "بين السطور"، المقتبس عن الدراما الكورية MISTY، وقامت نجلاء الحديني بمعالجته درامياً وأشرفت على الكتابة، وأخرجه وائل فرج.

يضم العمل كوكبة من النجوم منهم: صبا مبارك، أحمد فهمي، ناردين فرج، محمد علاء، سلمى أبو ضيف، علي الطيب، وليد فواز، باسل الزارو، عمرو جمال، عمر شرقي، مصطفى سلامة، وبمشاركة أيمن عزب، سلوى محمد علي، ليلى عز العرب .

يرصد العمل حياة الإعلامية هند سالم، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الاخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الأمور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماض اعتقدت أنها تجاوزته، فتبدأ الأسرار بالتكشف لتهدد ليس مستقبلها المهني فحسب بل زواجها أيضا.

يُعرض "بين السطور" على MBC1، MBC العراق، من الأحد إلى الخميس، على منصة شاهد مجاناً بعد الشاشة.

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