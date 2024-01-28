بعد الحكم بحبسه.. "الموسيقيين" تعلق على قراءة ملحن للقرآن على أنغام العود



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف د. محمد عبدالله "عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عن موقف النقابة تجاه الملحن أحمد حجازي، عقب صدور حكما قضائيا ضده بالحبس، اليوم الأحد، بعد نشره مقطع فيديو له وهو يقرأ القرآن على إيقاع أنغام العود.

د. محمد عبدالله، في تصريح خاص لـ" الخليج 365"، قال: "بالتأكيد ما حدث منه مرفوض، وتعديا يستوجب العقاب، والمجلس بالتأكيد سيقوم باتخاذ موقفا حازما ضد ذلك".

يذكر أن محكمة النزهة، أصدرت اليوم الأحد حكما بحبس الملحن أحمد حجازي 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه، بتهمة ازدراء الأديان، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يقرأ القرآن على ألحان العود.