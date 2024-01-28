ياسمين عبد العزيز تتضامن مع غـ زة من جديد بعد نشرها لهذه الصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز صوراً لأطفال غـ زة وهم نائمون في إحدى الخيم حيث يعانون من البرد، وذلك تضامناً مع الشعب الفلسـ طيني، ولم تعلق ياسمين على الصور بأي تعليق .



وكانت ياسمين عبد العزيز قد حرصت على أن تكون بجوار أحمد العوضي، والاطمئنان على استقرار حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.

يذكر أن أحمد العوضي كان قد كشف عن حالته الصحية، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يحدث في مصر" الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر"، وكشف أنه كان مشغولاً بالتصوير، ثم أصيب بدور برد شديد للغاية، لكنه أهمل العلاج ما تسبب في ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفاجئ، وعندما زار الطبيب أخبره أن عليه دخول المستشفى.

كما تحدث العوضي عن علاقته بـ ياسمين عبد العزيز بعد أن أعلنا مؤخراً انفصالهما، قائلاً: "ياسمين بنت أصول وذلك ما شدني لها من البداية، وبالتالي ليس غريباً عليها وقفتها بجواري فى المستشفى بمجرد علمها بخبر مرضى".

وأضاف: "ياسمين حرصت على زيارتي منذ اليوم الأول، ولم تكتفِ بذلك، ولكن كل يوم كانت معى بصفة مستمرة".

