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شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى أبو ضيف إعلامية تغير من نجاح صبا مبارك فى مسلسل بين السطور والان مع تفاصيل الخبر
وظهرت على وجه سلمى أبو ضيف الغيرة والحقد، خاصة بعد حصول هند (صبا مبارك) على جائزة أفضل إعلامية للمرة الخامسة على التوالي وبعدها تواجه ملك والدها وتبلغه أنها في يوم ما ستحصل على الجائزة، بدون واسطة أو مساعدة منه.
مسلسل بين السطور يعرض يوميا على قناة ON الساعة 8 مساء، ويضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، محمد علاء جاميكا، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.
وفي سياق آخر، تنتظر سلمى أبو ضيف عرض فيلم أنف وثلاث عيون، ومن المقرر عرضه يوم 31 يناير في السينمات، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، والفيلم من إخراج أمير رمسيس.
ويذكر أن أحدث أعمال سلمى أبو ضيف هي تقديمها شخصية جميلة في مسلسل زينهم والذي تصدر المركز الأول على منصة watch it طوال عرض حلقاته.
سلمى أبو ضيف إعلامية في مسلسل بين السطور
سلمى أبو ضيف في مسلسل بين السطور
سلمى أبو ضيف إعلامية تغير من نجاح صبا مبارك في مسلسل بين السطور
سلمى أبو ضيف
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