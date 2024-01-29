شكرا لقرائتكم خبر عن تسنيم مطر: دورى في "ليلة العيد" يناقش قضية زواج القاصرات و"الإسكندرانى" نقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الممثلة الشابة تسنيم مطر حالة كبيرة من النشاط الفني خلال الفترة الأخيرة، حيث تشارك في أكثر من عمل ما بين السينما والدراما، اذ يعرض لها خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024، فيلمى "الإسكندرانى" مع أحمد العوضى، و"ليلة العيد" مع يسرا، إضافة إلى عرض مسلسل "وبينا ميعاد 2" على قناة dmc ومنصة watch it.

وكشفت تنسيم مطر عن تفاصيل دورها في فيلم "ليلة العيد" الذى انطلق في دور العرض يوم الخميس الماضى موضحة لـ"الخليج 365" أنها تجسد دور فتاة عمرها 13 سنة ويجبرها أهلها على الزواج من أجل الفلوس، وفرحها ليلة العيد، مشيرة إلى صورت الفيلم منذ 4 سنوات كاملة فكانت قريبة من سنها إذ أن وقتها كان عمرها 17 سنة والآن عمرها 21 سنة.

وعن مشاركتها في فيلم "الإسكندرانى" أكدت تنسيم مطر أنها ظهرت بشخصية أكبر من عمرها ولكن مع المكياج والملابس أصبحت ملائمة للدور، موضحة أنها سعيدة بالفيلم والإيرادات كويسة جدا وكذلك ردود الأفعال عن دورها معتبراه نقلة بالنسبة لها مشددة على تواجدها في فيلمين معروضين بنفس الوقت ليس به أي مشكلة خصوصا أن الدورين مختلفين تماماً عن بعضهما.



تسنيم مطر فى فيلم الإسكندرانى

فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالح، تسنيم مطر، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

فيلم "الإسكندرانى" من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

مسلسل "وبينا ميعاد 2" بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، مدحت صالح، بسمة، وفاء صادق، إيهاب فهمى، هيدى كرم، نور محمود، محمد مهران، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أميرة أديب، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.