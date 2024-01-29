شكرا لقرائتكم خبر عن شريف بديع: شيرين رضا على طول بتقولنا استمتعوا وانتوا بتمثلوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الممثل شريف بديع، في لقاء خاص على تليفزيون الخليج 365، عن المسلسل الجديد وبينا ميعاد 2 الذى يشارك فيه و كواليس تصوير العمل.

وقال شريف بديع: "محمد مهران وهاجر الشرنوبى أصدقائى من زمان وأنا ومهران أصحاب من أيام المعهد العالى للفنون المسرحية وأخيرًا اتجمعنا في عمل والكواليس حلوة جدًا وممتعة وكلنا عيلة ومتجمعين وبنكلم في التفاصيل، والمسلسل القصة نفسها ممكن يبقى في جزء ثالث ورابع لأن في مواقف كتير مستحيل تنتهى وإحنا دائما بنعيشها من خلال الفن و ممكن نلاقى أجزاء كثيرة مبتخلصش، والنصيحة العامة اللى كانت على طول بتقولها لينا شيرين رضا في التصوير استمتعوا وانتوا بتمثلوا وبتطلعوها على الشاشة للناس هتتصدقوا جدا".

ويعرض مسلسل "وبينا ميعاد 2" يوميا من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة dmc.

المسلسل بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

ودارت أحداث الجزء الأول حول عائلتين؛ هما عائلة (حسن) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.