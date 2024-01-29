ميرنا وليد - بيروت - تقضي عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز وقتاً ممتعاَ خلال عطلتها في جزر المالديف.

وشاركت الجمهور مجموعة كبيرة من الصور عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها إطلالاتها الصيفية بملابس السباحة، وتفاعل الجمهو مع حسن تنسيقها الدائم لملابسها وأناقتها.

وكانت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز قد حفذت محبيها ومتابعيها على زيارة منطقة العلا في المملكة العربية السعودية مشيرة الى انها تعتبر هذا المكان والسياحة فيه "تجربة استثنائية". وشاركت العديد من الصور في الصحراء وهي تستكشف أهم المعالم الطبيعية في المنطقة الجميلة وعلق كاتبة " العلا يشعرنني وكأنني في بيتي".

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا أجمل إطلالات جورجينا رودريغيز بملابس البحر خلال رحلتها إلى المالديف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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