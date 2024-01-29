بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة دقيقة واحدة مضت التعليقات على منصة “شاهد” تحتفي بإطلاق مسلسل “ثانوية النسيم” في الرياض مغلقة

متابعة بتجــرد: احتفتْ منصة “شاهد” بإطلاق مسلسل “ثانوية النسيم”، من أعمال شاهد الأصلية، وذلك في حفلٍ افتتاحي أقيم في استوديو يحاكي ثانوية النسيم الواقعة بحيّ النسيم في الرياض.

وقد حرصت “شاهد” خلال حفل إطلاق العمل على تجسيد أجواء المسلسل الحقيقية على مرأى من الحضور والمدعوين، وذلك في أماكن مستوحاة من مَشاهد المسلسل الرئيسية في مدرسة النسيم والحي الذي تقع فيه.

شهد حفل الإطلاق مرور نجوم المسلسل وصنّاعه على السجادة الحمراء أمام عدسات المصورين، فيما احتشد أهل الصحافة والإعلام لإجراء اللقاءات مع النجوم، كما عرضت الحلقة الأولى من المسلسل حصرياً أمام الحضور.

جدير بالذكر أن مسلسل “ثانوية النسيم” من إخراج عبد الرحمن الجندل، بطولة: خالد صقر، نايف البحر، أحمد الكعبي، نواف الدريهم، عبيد الودعاني، عبد الله متعب، آلاء سالم، مريم عبد الرحمن، هند محمد، زين جهاد.. وآخرين. إلى جانب حضور لافت من النجوم نايف الظفيري، فهد البتيري، وريم الحبيب.